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НовостиОбщество13 июля 2026 14:16

«Хочется показать настоящий город»: режиссер «Челябинского раджи» рассказал, где будет сниматься сериал

Сериал «Челябинский раджа» будет сниматься на Кировке
Авторы (2):
Павел ПОНОМАРЕНКО
Любовь ЛАНЧЕВА
Радик Рахимов.

Радик Рахимов.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Команда ТНТ готовится к съемкам материала в Челябинске для нового сериала «Челябинский раджа» с Дмитрием Брекоткиным в главной роли. Как отмечалось ранее, в съемках будет задействована ледовая арена «Трактор» с фанатами клуба. Однако этим «челябинский след» в сериале не ограничится, рассказал на пресс-конференции режиссер-постановщик проекта Радик Рахимов.

— Мы будем снимать в аэропорту, там будет полсерии разворачиваться. Хочется показать настоящий город, мы не стремимся создавать какую-то агитку. Но будут ключевые места: улица Кирова, буквально, в первом кадре будет «Челябинск-сити» из облаков и потом фокус на «Доме Галеева».

Ранее команда провела съемки «Челябинского раджи» в Индии. Всего в сериале запланировано 12 эпизодов истории о таксисте из Челябинска Василии Лебедеве, который в результате случая обернулся индийским принцем.

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