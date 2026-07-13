В Челябинске умерла 100-летняя участница Курской битвы

Александра Шеремет. Фото: КПРФ Челябинская область / vk.com

В Челябинске в возрасте 100 лет ушла из жизни ветеран ВОВ, участница Орловско-Курской операции и труженица тыла Александра Владимировна Шеремет. Смерть наступила после тяжелой, продолжительной болезни. С соболезнованиями к родным и близким ветерана обратился челябинский обком КПРФ.

— Александра Владимировна прожила нелегкую, но честную жизнь. До конца жизни была верна советским идеалам. Воспитала трех сыновей. У нее – 10 внуков и 10 правнуков, — рассказали в обкоме.

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