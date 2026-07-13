Чебаркульский агрокооператив заплатит штраф за превращение 10 га пашни в свалку

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили масштабную несанкционированную свалку на сельскохозяйственных угодьях кооператива в Чебаркульском районе. Участок площадью 9,45 га был завален пластиковыми ведрами, деревянными ящиками, досками, ветками и строительным мусором, что привело к серьезному ухудшению санитарно-эпидемиологических показателей почвы.

Надзорное ведомство выдало предписание устранить нарушения до 30 апреля, однако руководство предприятия проигнорировало требования экологов. Повторная проверка подтвердила полное отсутствие каких-либо работ по очистке территории.

В результате материалы были переданы мировому судье, который признал кооператив виновным в неисполнении законных требований надзорного органа. Решение суда вступило в законную силу. Учитывая повторный характер нарушения, Россельхознадзор выдал новое предписание, согласно которому предприятие обязано не только убрать весь накопившийся хлам, но и провести полную рекультивацию земель с восстановлением плодородного слоя

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