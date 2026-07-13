Количество резюме выпускников колледжей в Челябинской области выросло на 60%

Фото: Владимир МАЗЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Выпускники средних профессиональных учебных заведений Челябинской области этой весной разместили на 60% больше резюме по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты отмечают значительный рост активности молодых специалистов без опыта работы, которые в среднем рассчитывают на заработную плату около 61 тысячи рублей в месяц. Данные исследования приводит сервис «Авито».

Наибольший интерес выпускники СПО проявляют к профессиям электрика — количество таких резюме увеличилось в 2,5 раза, а зарплатные ожидания достигли 91 тысячи рублей. Также существенно вырос спрос на позиции монтажников (+128%) и администраторов (+118%). По данным платформы, средние зарплатные ожидания монтажников составляют более 112 тысяч рублей, что свидетельствует о высокой оценке молодыми специалистами своих навыков.

В целом по России наблюдается схожая тенденция роста интереса к рабочим специальностям. Наибольшее увеличение числа резюме зафиксировано в сфере ЖКХ (+124%), автомобильном бизнесе (+106%) и строительстве (+99%). Среди профессий-лидеров по росту популярности у выпускников СПО выделяются операторы станков (+133%), сантехники (+129%) и сварщики (+108%) со средними зарплатными ожиданиями от 92 до 133 тысяч рублей.

После периода снижения интереса к прикладным специальностям система СПО переживает ренессанс — в 2026 году 65% девятиклассников выбрали колледжи как путь получения востребованной профессии.

Региональная статистика показывает практически повсеместный рост активности выпускников СПО. Максимальный прирост зафиксирован в Липецкой области (+83%), Ивановской (+81%) и Тульской (+78%) областях. Эксперты прогнозируют дальнейший рост числа молодых специалистов в производстве, строительстве, транспорте и других отраслях экономики, где особенно востребованы прикладные компетенции

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