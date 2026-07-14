В челябинском аэропорту 14 июля задерживаются сочинские рейсы

Аэропорт Сочи временно не принимал и не отправлял рейсы Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Челябинска 14 июля задерживаются авиарейсы из Сочи и обратно.

Самолет, который должен был приземлиться в 4:50, ждут только к 10:20. Посадку другого рейса с 5:15 перенесли на 10:00.

Один вылет в Сочи отложен с 5:55 до 10:35, второй – с 6:00 до 11:15.

Сочинский аэропорт минувшей ночью прерывал работу по распоряжению Росавиации для обеспечения безопасности.

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