13-летний челябинец, который собирает дроны, получил награду на форуме с Путиным

Егору всего 13 лет. Фото: ОНФ в Челябинской области

13-летний Егор из Челябинской области получил награду за вклад в СВО на форуме «Все для Победы», который проводил «Народный фронт». В форуме участвовал президент России Владимир Путин.

Как рассказали в региональном отделении ОНФ, подросток вместе с отцом переделывает старые автомобили в вездеходы для участников СВО – изготовили уже больше десятка таких машин. Кроме того, школьник занимается сборкой дронов, и за смену успевает сделать до восьми беспилотников.

— Он с особым интересом следит за видео, где собранная им техника работает уже в реальных боевых условиях — говорит, что это лучшая мотивация продолжать, — сообщили в ОНФ.

Мальчик придумал себе позывной – «Вспышка».

— Я помогаю уже третий год, каждое лето, каждое свободное время, которое появляется, — рассказал Егор. — Когда меня награждали, я испытал счастье, волнение немножечко. Впервые увидел президента вживую, был очень рад этому.

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