И это еще не все: в Челябинской области зафиксировали половину месячной нормы осадков за день, ливни продолжатся

Дожди будут идти до конца недели Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области в минувшие сутки прошли дожди и грозы с градом, причем в некоторых районах осадков было особенно много. В Верхнеуральске за сутки выпало 49% от месячной нормы осадков – 38 миллиметров. Дневная температура воздуха 13 июля колебалась от +23 до +32 градусов.

Метеорологи предупреждают: дожди еще не иссякли. На 14 и 15 июля объявлено штормовое предупреждение из-за сильных ливней и гроз с градом. В реках может подняться уровень воды.

По предварительному прогнозу, осадки прекратятся только к выходным.

В соседней Свердловской области между тем происходит паводок, за последние сутки затопило 48 жилых домов и 305 приусадебных участков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.