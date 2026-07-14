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НовостиОбщество14 июля 2026 6:22

Это не баран, это свинья: в Челябинской области нашли люля-кебаб с секретом

Магнитогорское предприятие пыталось выдать свиное мясо за баранину
Елена КОЛЧИНА
Люля-кебаб – это блюдо из мясного фарша, нанизанного на шампур и зажаренного на углях

Люля-кебаб – это блюдо из мясного фарша, нанизанного на шампур и зажаренного на углях

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россельхознадзор обнаружил нарушение на мясоперерабатывающем предприятии в Магнитогорске.

Фирма выпускала продукт под названием «Люля-кебаб из баранины». Но при ближайшем изучении выяснилось, что блюдо сделали из свинины и мяса птицы. Мало того, в обязательных сопроводительных документах не было данных о проверке безопасности товара.

Как рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора, главе предприятия объявили предостережение за грубое нарушение.

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