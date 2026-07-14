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НовостиОбщество14 июля 2026 7:01

В Челябинской области у мужчины конфисковали квартиру за махинации с пропиской

Челябинец лишился квартиры из-за фиктивной прописки иностранцев
Елена КОЛЧИНА
Мужчина нелегально прописал в своей квартире 11 человек

Мужчина нелегально прописал в своей квартире 11 человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Челябинска потерял квартиру в Верхнеуральске – ее конфисковали по решению суда.

Как рассказали в региональной прокуратуре, 50-летнего мужчину признали виновным в фиктивной постановке иностранных граждан на учет – он прописал у себя 11 иностранцев, чтобы помочь им оформить разрешения на работу. При этом челябинец был уверен, что приезжие жить будут не в его квартире, а в каких-нибудь других местах.

Вдобавок к конфискации квартиры в качестве наказания челябинцу назначили штраф в 100 тыс. рублей.

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