В Челябинске покажут индонезийский хоррор о жертвах строительства

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18 августа в кинотеатре «Синема Парк» в ТРК «Горки» состоится показ индонезийского фильма ужасов «Пункт назначения: Мост №13» (18+). Постановщиком и автором сценария выступил Джеро Поинт – известный в Индонезии писатель, блогер и создатель крипи-контента, который прославился жуткими историями, основанными на реальных происшествиях и свидетельствах очевидцев. Некоторые из его интернет-тредов набрали миллионы просмотров и были экранизированы.

Съемки проходили в окрестностях города Сурабая на острове Ява. В основу сценария лег местный миф о «проектных жертвах» – мрачное поверье, согласно которому любую крупную стройку нужно «окропить кровью», чтобы умилостивить духов земли. Если этого не сделать, объект будет преследовать череда аварий, поломок и смертей. Якобы именно поэтому под мостами, небоскребами и тоннелями Индонезии до сих пор находят человеческие останки.

По сюжету фильма на строительстве стратегического моста один за другим бесследно исчезают 20 человек. Главный герой Юда (актер Киша Альваро), чей отец погиб при подобных обстоятельствах, проникает в компанию-подрядчик вместе с матерью и сестрой. Их цель – докопаться до правды и доказать, что жертвы не случайны, а за ними стоят те, кто готов платить черным магам за успех проекта.

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