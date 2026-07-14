Самолеты из Челябинска в Красноярск будут отправляться пять раз в неделю

В летнее расписание полетов внесли дополнения Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Из Челябинска запустят дополнительная авиарейсы в Красноярск.

Как сообщает «ФедералПресс», расширить график полетов решила авиакомпания «Россия».

До настоящего момента челябинцы могли отправиться в столицу Сибири трижды в неделю: по понедельникам, четвергам и воскресеньям. Теперь рейсы будут выполнять также по вторникам и субботам.

Полеты по субботам распланированы до середины сентября, а по вторникам – до конца августа.

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