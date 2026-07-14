Самолеты из Челябинска в Красноярск будут отправляться пять раз в неделю

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП
Из Челябинска запустят дополнительная авиарейсы в Красноярск.
Как сообщает «ФедералПресс», расширить график полетов решила авиакомпания «Россия».
До настоящего момента челябинцы могли отправиться в столицу Сибири трижды в неделю: по понедельникам, четвергам и воскресеньям. Теперь рейсы будут выполнять также по вторникам и субботам.
Полеты по субботам распланированы до середины сентября, а по вторникам – до конца августа.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.
Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.
При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.