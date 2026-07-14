Изъяли 160 пакетов с зеленым порошком и пластиковые ведра: в Копейске поймали наркоторговцев

Наркотики фасовали на даче Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Копейске полицейские задержали двоих мужчин по подозрению в наркоторговле. В отношении горожан 35 и 33 лет возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», парочка обосновалась в одном из городских СНТ. В садовом доме обнаружилось 160 свертков с запрещенным веществом растительного происхождения – всего около килограмма сильнодействующего средства.

Вместе с опасным составом изъяли весы, 32 тыс. рублей наличными и даже пластиковые ведерки, которые использовали для фасовки дурмана.

Окончания расследования копейчане будут дожидаться в СИЗО.

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