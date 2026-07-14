Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 июля 2026 10:45

Пнула в голову, у ребенка от этого развилось косоглазие: в Челябинске тренеру не удалось избежать наказания за избиение ученика

В Челябинске суд отказался смягчать наказание тренеру за избиение ученика
Елена КОЛЧИНА
Тренировка по каратэ закончилась серьезной травмой

Тренировка по каратэ закончилась серьезной травмой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске суд оставил в силе приговор тренеру по каратэ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ребенка.

Весной 2022 года женщина поспорила с учеником во время тренировки. Педагогичных аргументов у нее не нашлось, так что тренер ударила мальчика ногой в лицо. Для ребенка это обернулось сотрясением мозга и косоглазием из-за защемления мышцы.

Каратистку приговорили к двум с половиной годам заключения в колонии общего режима.

Женщина с таким приговором не согласилась и требовала пересмотреть дело либо хотя бы назначить ей условный срок. Однако суд отказался удовлетворять поданную ей апелляцию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.