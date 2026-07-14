Пнула в голову, у ребенка от этого развилось косоглазие: в Челябинске тренеру не удалось избежать наказания за избиение ученика

Тренировка по каратэ закончилась серьезной травмой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске суд оставил в силе приговор тренеру по каратэ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ребенка.

Весной 2022 года женщина поспорила с учеником во время тренировки. Педагогичных аргументов у нее не нашлось, так что тренер ударила мальчика ногой в лицо. Для ребенка это обернулось сотрясением мозга и косоглазием из-за защемления мышцы.

Каратистку приговорили к двум с половиной годам заключения в колонии общего режима.

Женщина с таким приговором не согласилась и требовала пересмотреть дело либо хотя бы назначить ей условный срок. Однако суд отказался удовлетворять поданную ей апелляцию.

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