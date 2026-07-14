Юрист ЧКПЗ и помощница Гартунга стала депутатом челябинской городской Думы

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Очередные перестановки в челябинской городской Думе: «Справедливая Россия» нашла кандидата на освободившееся после ухода Александра Грамачкова место по партийному списку в городской думе Челябинска. Мандат перешел к Анастасии Васильевой — замначальника юридического отдела и начальнику юридического бюро ЧКПЗ.

Анастасия Васильева. Фото: chelduma.ru

Политическая карьера Анастасии Васильевой прослеживается с начала 2020-х. Она участвовала в выборах в Заксобрание по Коркинскому округу, в 2022 году стала помощницей лидера челябинских эсеров, депутата Госдумы Валерия Гартунга, в 2024-2025 гг. она по совместительству была помощницей другого видного эсера, депутата Заксобрания Василия Швецова.

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