В Ханты-Мансийске открылась выставка о русской свадебной традиции из фондов ГИМ

Фото: пресс-служба губернатора Югры

Музей Природы и Человека в Ханты-Мансийске стал площадкой для межрегионального проекта Государственного исторического музея. Там развернулась экспозиция «Русская свадьба. Традиции и обряды», сообщает ugra-news.ru.

Основу выставки составили подлинные артефакты, рассказывающие о крестьянской культуре XVIII — начала XX веков. Посетители увидят не только предметы быта, праздничные атрибуты, но и произведения живописи и графики. Отдельный пласт экспозиции — подборка фотографий, рассказывающая о том, как менялись свадебные наряды, и как они выглядели в прошлом.

Маршрут выставки складывался поэтапно: сначала она работала в главном здании ГИМ в Москве, затем — в тульском филиале музея, после чего отправилась в Тобольск, а теперь экспонируется в Югре. Как отметил генеральный директор ГИМ Алексей Левыкин, в каждом новом месте экспозиция рождается заново: кураторы учитывают предыдущий опыт, корректируют недочеты, по новому выстраивают акценты. В каждом разделе — уникальные экспонаты. Среди наиболее примечательных — народные костюмы из разных уголков страны, предметы традиционного быта и редкие купеческие портреты. Вместе они складываются в цельную картину важного семейного торжества — свадьбы.

Губернатор Югры Руслан Кухарук подчеркнул значимость проекта в контексте текущих тематических годов — Года единства народов России и Года молодой семьи в Югре. По словам главы региона, такие выставки служат связующим звеном между поколениями, а сам проект — первый опыт сотрудничества Югры с ГИМ. В планах — не только новые совместные выставки, но и обучение музейных специалистов, в том числе из отдаленных районов округа.

Увидеть экспозицию «Русская свадьба. Традиции и обряды» можно до 20 сентября 2026 года. Выставка доступна для всех возрастов (0+).

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