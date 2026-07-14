Росимущество через суд выселяет семьи экс-губернатора Юревича и экс-депутата Белоусова из квартир

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как передает издание «Курс дела», МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях подало иски о принудительном выселении родственников Михаила Юревича и Вадима Белоусова. По данным сайта суда, ответчиками выступают:

— Александр Юревич, Анастасия Юревич, Оксана Юревич и Валерий Воронин;

— Валерий Юревич и Наталья Юревич;

— Вадим Белоусов, Ирина Белоусова и теща бывшего депутата Маргарита Бутакова;

— бывший гендиректор компании «Эмитент консалтинг» Марина Савранская.

Основанием для судебных разбирательств стало январское решение апелляционной инстанции. Тогда Михаил Юревич, Вадим Белоусов и 11 бывших сотрудников группы компаний «Макфа» проиграли спор о передаче государству 63 квартир для нужд Министерства обороны РФ.

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