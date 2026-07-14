«Трактор» сформировал тренерский штаб на сезон 2026/2027: ключевые назначения и изменения

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Челябинский хоккейный клуб завершил формирование тренерского состава перед стартом сезона 2026/2027. Как сообщает pchela.news, в штабе произошли перестановки: коллектив покинули два наставника, а на смену им пришли новые лица, включая заокеанского специалиста.

Руководство «Трактора» официально объявило о расставании с Сергеем Зубовым и Андреем Шаяновым. В клубе выразили благодарность экс-тренерам за проделанную работу. Руководство командой перешло к американцу Скотту Гордону. Помогать ему в предстоящем чемпионате будут три ассистента, включая новичка.

Главным кадровым приобретением лета стал Брэндон Деннис, заключивший соглашение до конца сезона. В отличие от многих коллег, он начал строить карьеру не столько в качестве игрока, сколько как функционер и аналитик. Уроженец Вильямспорта (штат Мэриленд, США) успел поработать в нескольких звеньях североамериканской хоккейной вертикали. В его послужном списке значатся:

- скаутская деятельность в «Чикаго Стил» (USHL);

- должность ассистента и куратора хоккейных операций в «Янгстаун Фантомс»;

- многолетний опыт наставничества в программах USA S15 для игроков до 15 лет.

Среди ассистентов Гордона свои места сохранили Денис Черных и Дмитрий Костромин.

Помимо главного тренера и его помощников, в обновленный список вошли:

Петер Шкрабел — тренер вратарей;

Александр Соловьев — тренер-аналитик;

Михаил Бутуев и Кирилл Гарифуллин — специалисты по общей физической подготовке.

Формирование команды перед новым сезоном идет полным ходом. Ранее, в конце июня, руководство хоккейного клуба подтвердило трансфер голкипера Хенрика Хаукеланда, признанного лучшим вратарем прошедшего чемпионата мира. Таким образом, «Трактор» планомерно укрепляет не только состав, но и аналитический блок.

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