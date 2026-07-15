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НовостиОбщество15 июля 2026 2:50

В Челябинской области бензин за месяц подорожал на 6%

Потребительские цены на Южном Урале выросли на 4% за полгода
Елена КОЛЧИНА
Подорожал бензин всех марок

Подорожал бензин всех марок

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области выросли потребительские цены на все товары и услуги. Об этом сообщает Челябинскстат по итогам июня. За месяц рост составил 1,06%, а за полгода – 3,98%.

Отдельно взятые услуги выросли в цене с декабря на 7,29%.

Инфографика: Челябинскстат

Инфографика: Челябинскстат

Заметно подорожало горючее. За месяц его цена увеличилась на 5,83%, а за полгода – на 10,35%.

Особенно заметен рост цен на бензин АИ-92. Он составил 7,35% за месяц и 11,55% за полугодие.

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