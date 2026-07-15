Повалено 1500 деревьев, поломаны газовые трубы: в Златоусте продолжают ремонт после урагана

Фото: администрация Златоустовского ГО

В Златоусте по-прежнему борются с последствиями ураганного ветра, налетевшего на город в минувшую пятницу.

Как сообщили в мэрии, к утру 15 июля удалось подключить газ в одном доме. На очереди еще шесть – там нужно менять газовые трубы. На поврежденные старые пока поставили заглушки.

Во всех многоквартирных и частных домах восстановили электроснабжение.

В одном учреждении починили крышу. Кровлю предстоит отремонтировать еще в шести, сейчас для этого готовят сметы и ищут подрядчика.

Управляющие компании починили крыши 11 многоэтажек, еще в девяти домах ремонт продолжается. В одном из домов пытаются восстановить поврежденную шахту вентиляции.

Трамваи все еще не вернулись на обычные маршруты. Они ездят между кольцом Машзавода и кольцом Горбольницы, а до исторической части города, метзавода и железнодорожного вокзала пока не могут добраться.

— Всего повалено более 1500 деревьев во всех районах города, продолжается распил и вывоз упавших деревьев, — уточнили в мэрии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.