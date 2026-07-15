В Челябинской области жителей СНТ попросили эвакуироваться из-за возможного подтопления

Экстренной эвакуации нет, но дачникам советуют проявить осторожность Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Златоустовский СНТ «Приайский» в ближайшее время может подтопить вышедшая из берегов река. Власти рекомендовали жителям покинуть дома.

Минувшей ночью прошли сильные дожди, уровень воды в реке Ай резко вырос, а на Айском водохранилище увеличили сброс.

— Вода прибывает постепенно, времени для сбора достаточно. Отнеситесь к рекомендациям со всей серьезностью, — обратились к дачникам в администрации Златоуста.

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