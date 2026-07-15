В Челябинске собака заразилась бешенством, введен карантин

Наличие опасного вируса у собаки подтвердили лабораторные исследования Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Советском районе Челябинска объявлен карантин по бешенству животных. Распоряжение об этом подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В документе указано, что бешеное животное обнаружили в доме №58 по улице Октябрьской. Неблагополучной теперь считается территория в радиусе двух километров от него. Оттуда запрещено вывозить животных, нельзя проводить любые мероприятия с участием животных.

Как сообщает Челябинская ветстанция, бешенством заразилась собака.

– За последние полгода это уже второй случай заболевания в пос. Смолино и третий случай заражения среди домашних животных в Челябинске, — уточняют ветеринарные врачи.

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