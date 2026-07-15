В Челябинске собака заразилась бешенством, введен карантин

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В Советском районе Челябинска объявлен карантин по бешенству животных. Распоряжение об этом подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
В документе указано, что бешеное животное обнаружили в доме №58 по улице Октябрьской. Неблагополучной теперь считается территория в радиусе двух километров от него. Оттуда запрещено вывозить животных, нельзя проводить любые мероприятия с участием животных.
Как сообщает Челябинская ветстанция, бешенством заразилась собака.
– За последние полгода это уже второй случай заболевания в пос. Смолино и третий случай заражения среди домашних животных в Челябинске, — уточняют ветеринарные врачи.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.
Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.
При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.