СК возбудил дело после гибели ребенка в Магнитогорске

Фото: СУ СК по Челябинской области

В Следственном комитете после гибели школьника на реке Урал возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Тело мальчика сегодня обнаружили на четырехметровой глубине спасатели.

— Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших случившемуся, — рассказали в региональном СУ СК.

Напомним, мальчик со старшим братом отдыхал на речном берегу за магнитогорским СНТ. Он отправился купаться, плохо умея плавать. В восьми метрах от берега школьник начал тонуть. Старший брат, увидев это, пытался вызвать помощь по телефону, но шансов приехать вовремя у спасателей не было.

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