Магазин популярного французского бренда перейдет под управление российской компании

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Перми у торговой точки Lacoste в ТРК «СемьЯ» сменится управляющая компания. Оператором станет российское представительство марки, которое раньше работало через местного партнера. Об этом сообщает Пермское издание Business Class со ссылкой на представителей комплекса.

Ожидается, что это поможет расширить ассортимент и наполнить точку актуальной продукцией. На три дня магазин закроется, после чего заработает на прежнем месте.

Также в Перми закрываются все магазины корейской косметики KEAUTY.

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