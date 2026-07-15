«Люди бисерной реки»: Валентина Матвиенко наградила мастерскую северных манси «Саквья махум»

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Список лауреатов Национальной премии РФ в области народных художественных промыслов пополнила мастерская из села Саранпауль в Югре. Награда, учрежденная Правительством России, досталась проекту «Саквья махум», что переводится с мансийского как «Люди бисерной реки», пишет ugra-news.ru.

Из рук председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и министра промышленности и торговли Антона Алиханова награду получила Мария Кабакова, директор окружного Центра народных художественных промыслов и ремесел.

В «Саквья махум» под присмотром опытных наставниц проходят мастер-классы для всех возрастов. Мастерицы учат обрабатывать природные материалы и делать традиционные вещи. Через ремесло участники глубже узнают культуру собственного региона. Проект перешагнул границы Саранпауля: регулярные занятия проходят теперь и в поселках Ломбовож, Кимкьясуй, Сосьва, а также в Щекурье.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.