В Челябинской области работники элеватора добились погашения долга по зарплате

Директора элеватора оштрафовали Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Работникам «Карталинского элеватора» вернули долг по зарплате после вмешательства прокуратуры.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», сотрудники пожаловались в надзорное ведомство на нарушение трудового законодательства.

Проверка подтвердила, что предприятие задолжало двум десяткам работников.

В отношении директора элеватора возбудили административное дело о невыплате заработной платы в срок. Трудинспекция оштрафовала руководителя на 30 тыс. рублей.

В итоге долг по зарплате наконец выплатили, добавив компенсацию за просрочку, в общей сложности получилось 800 тыс. рублей.

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