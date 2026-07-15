В Челябинской области работники элеватора добились погашения долга по зарплате

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП
Работникам «Карталинского элеватора» вернули долг по зарплате после вмешательства прокуратуры.
Как сообщает ИА «Уральский меридиан», сотрудники пожаловались в надзорное ведомство на нарушение трудового законодательства.
Проверка подтвердила, что предприятие задолжало двум десяткам работников.
В отношении директора элеватора возбудили административное дело о невыплате заработной платы в срок. Трудинспекция оштрафовала руководителя на 30 тыс. рублей.
В итоге долг по зарплате наконец выплатили, добавив компенсацию за просрочку, в общей сложности получилось 800 тыс. рублей.
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