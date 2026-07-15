Поджигал волосы, требуя прилюдно извиниться перед девушкой: в Челябинской области суд вынес приговор двум парням за похищение

Фото: СКР по Челябинской области

В Челябинской области суд вынес приговор двоим молодым людям, которые жестоко расправились с 23-летним парнем из-за того, что тот, по их мнению, неуважительно отнесся к их общей знакомой.

Как сообщили в СУ СК России по Челябинской области, фигурантами дела стали двое местных жителей 19 и 20 лет. Суд признал их виновными в похищении человека с применением насилия, опасного для здоровья (п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ).

Все началось в январе 2026 года в поселке Рымникский Брединского района. Один из осужденных, будучи пьяным, решил проучить 23-летнего парня. Под надуманным предлогом он выманил жертву из дома, а там сразу же набросился на него с кулаками. Затем, угрожая убийством, злоумышленник затолкал потерпевшего в багажник автомобиля. Водитель, который был за рулем, прекрасно понимал, что происходит, но не остановил товарища, а, наоборот, помогал удерживать и перевозить пленника.

Фото: СКР по Челябинской области

На трассе Кизильское – Бреды – Мариинский издевательства продолжились. Младший из нападавших снова принялся избивать парня ногами и руками, выкрикивая угрозы. Чтобы запугать жертву, он поджигал волосы зажигалкой, требуя прилюдно извиниться. Испуганный потерпевший сделал все, что от него требовали, после чего снова попал в багажник. В итоге его оставили недалеко от дома, пригрозив расправой, если он обратится в полицию.

Суд назначил наказание: одному из фигурантов — 6 лет 6 месяцев лишения свободы, второму — 5 лет колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего и взыскал с осужденных компенсацию морального вреда: 250 тысяч рублей с одного и 150 тысяч рублей с другого.

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