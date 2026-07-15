Челябинские лицеисты выиграли всероссийскую школьную лигу по Counter-Strike 2

Фото: предоставлено АНО ЦРКС «Квазар»

Выпускники челябинского лицея № 82 стали лучшей школьной киберспортивной командой России. Ребята выиграли всероссийскую лигу «Квазар» по дисциплине Counter-Strike 2. При этом им удавалось успешно совмещать это с подготовкой к ЕГЭ.

За учебный год команда провела 114 матчей и одержала 96 побед. На пути к чемпионству лицеисты взяли сразу пять Кубков – Дружбы, Памяти, Чести, Родины и Чемпионов, а также заработали 120 тысяч рублей призовых, об этом сообщает Pchela.news.

Как отмечают организаторы, ребята не только выступали как киберспортсмены, но и сдавали нормы ГТО, занимались волонтерством и записывали образовательные видео-эссе.

Челябинскую команду представили Андрей Шек, Лев Малышенков, Георгий Ступин, Андрей Родионов и Роман Олейник. По словам игроков, их главным преимуществом стала многолетняя дружба.

– Мы вместе с первого класса – дружим уже одиннадцать лет. У нас есть сыгранность и полное взаимопонимание. Во время матчей много общаемся и прислушиваемся друг к другу — отсюда и результат, – рассказал участник команды Андрей Родионов.

Совмещать тренировки с подготовкой к экзаменам было непросто. Несмотря на нагрузку, школьники продолжали разрабатывать собственные тактики и изучать стратегии профессиональных игроков.

После выпуска Андрей Родионов планирует продолжить карьеру в киберспорте и выступать уже в студенческой лиге «Квазар».

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