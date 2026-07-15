Всероссийский турнир «Оранжевый мяч-2026» пройдет в Челябинске в День физкультурника

Турнир по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч» пройдет в Челябинске 8 августа. Фото: ФБЧО.

В субботу, 8 августа, в День физкультурника, в Челябинске на Алом поле пройдет традиционный Всероссийский турнир по баскетболу 3х3 — соревнования среди любительских команд в четырех возрастных категориях. Регистрация на долгожданный турнир уже стартовала. Успейте подать заявку до 5 августа включительно!

Участие бесплатное — присоединиться могут все желающие.

В этом году на турнире представлены 4 возрастные категории:

— Юноши и девушки 14 лет (2012 год) и младше

— Юноши и девушки 16 лет (2010 год) и младше

— Юниоры и юниорки 18 лет (2008 год) и младше

— Мужчины и женщины 19 лет (2007 год) и старше

Подробную информацию о регистрации на турнир смотрите здесь.

Организаторы турнира сообщили, что участников и зрителей ждет увлекательная, яркая спортивная и развлекательная программа. В специальных зонах будут проводиться различные активности, конкурсы с призами и подарками, на сцене — выступления музыкальных коллективов.

Организаторы турнира: Министерство спорта Челябинской области и Дирекция ВФСК ГТО в Челябинской области, при поддержке администрации Челябинска, Федерации баскетбола Челябинской области, Территории уличного баскетбола 3х3, Регионального отделения АССК России и Фонда поддержки спорта.

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