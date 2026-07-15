21 мигранта выдворили приставы из Челябинской области через «Бугристое»

15 июля через международный пункт пропуска «Бугристое» при силовой поддержке спецподразделения регионального управления ФССП из страны выдворили 21 гражданина стран Средней Азии. Все они ранее попали в поле зрения полицейских из УВМ ГУ МВД по региону во время профилактических облав.
В суде каждому из них инкриминировали нарушение статьи 18.8 КоАП РФ, которая регулирует порядок пребывания иностранцев в России. Вердиктом стали денежные штрафы и принудительная высылка. До момента передачи пограничникам мигранты находились в изоляторе временного содержания при областном главке МВД — туда их поместили на период оформления документов и судебных разбирательств.
Кстати, это уже не первая масштабная акция такого рода за последнее время: в первых числах июля аналогичным образом через тот же погранпереход страну покинули 17 человек. А всего за первое полугодие 2026 года сотрудники регионального ГУФССП выпроводили за рубеж в принудительном порядке 761 нелегала
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