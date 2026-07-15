Челябинка получила миллион рублей пособий за выдуманную дочь

Афера женщины вскрылась и ее наказали. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Челябинска придумала дочь, оформила на нее пособия и исправно получала деньги почти пять лет. За это 44 летнюю женщину осудил Курчатовский районный суд, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

В 2021 году она сходила в загс и зарегистрировала рождение ребенка, которого на самом деле не было. Дочь она якобы родила не в больнице. Получив на руки свидетельство о рождении, мошенница отправилась в МФЦ и оформила все положенные по закону выплаты. С тех пор и до 2025 года государство исправно переводило ей деньги на несуществующую девочку.

Общий ущерб бюджету перевалил за миллион рублей. Всю эту сумму женщина потратила на себя.

В суде она не отпиралась — признала вину и даже успела вернуть часть денег. Почти 700 тысяч она перевела обратно в Социальный фонд. Суд учел это и назначил наказание - три года условно и такой же испытательный срок.

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