По отдельности брать все равно дешевле: Магнитогорск попал в топ-5 регионов по росту цен на комнаты

Коммуналки еще долго не уйдут в прошлое. Фото: Тимур ХАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Хоть какое-то жилье»: рост цен на квартиры и процентов по ипотеке привел к тому, что южноуральцы снова начали покупать комнаты. Эксперты портала «Мир квартир» подсчитали: комнаты, продаваемые по отдельности, стоят в 4,5 раза дешевле квартир целиком.

Специалисты проанализировали цены. Выяснилось, за полгода квадратный метр в комнатах Магнитогорска подорожал на 25,5% до 96 639 рублей. Среди, регионов попавших в топ, это самое серьезное подорожание. По росту цен на лот Магнитогорск на пятой строчке (+13,9% до 1 150 000 рублей).

В Челябинске «квадрат» в коммуналке подорожал на 2,9% до 71 225 рублей, а лот в целом даже стал дешевле на 0,6%. В среднем комната в столице Южного Урала стоит 1 128 567 рублей.

- Коммуналки, хотя и постепенно уходят в прошлое, но никак не уйдут: всегда будут родственники, которые не могут полюбовно разделить завещанную квартиру и вынуждены продавать ее по частям. Находятся и покупатели, которым невмоготу «потянуть» отдельное жилье, и они решают «есть слона по частям». До тех пор, пока владение комнатой дает право не регистрацию в городе, где она приобретена, эти объекты будут продавать и покупать, - считает генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко.

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