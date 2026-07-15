Аномальные дожди в Челябинской области: какие города в зоне риска

Риск подтоплений сохраняется. Фото: Валерий Звонарев/Архив КП

Челябинская область готовится принять водный удар. Из-за непрекращающихся ливней в горнозаводской зоне реки вздулись, водохранилища переполняются, а вода уже начала подходить к садовым участкам. Под удар попали Верхний Уфалей, Златоуст и Куса. В минэкологии региона созвали внеочередное заседание: на связь по видео выходили синоптики, спасатели, водники и главы муниципалитетов.

После суток проливных дождей уровень воды в некоторых водоемах подскочил на 60 сантиметров и продолжает расти. В Верхнем Уфалее до конца недели, по прогнозу, выпадет до 100 миллиметров осадков — это почти месячная норма. Местным властям рекомендовали открыть шлюзы пошире, чтобы водохранилища не переполнились.

В Златоусте сброс с Айского водохранилища увеличили до 120 кубометров в секунду. Это гигантский объем, и вода пошла вниз по реке Ай. Результат — несколько садовых участков в СНТ оказались подтоплены. К счастью, люди не пострадали, но на месте сейчас дежурит полиция и пожарный расчет, берега укрепляют мешками с песком.

Пока держится Куса — там подтоплений нет, водохранилище еще принимает воду. Но и там не расслабляются: мониторинг усилили.

Синоптики не утешают: ночью и днем 16 июля на регион снова обрушатся сильные и очень сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду. Ожидаются новые подъемы воды в реках, а значит, риск подтоплений сохранится как минимум до конца недели.

И это не только южноуральская беда. В соседней Курганской области реки уже вздулись на 130-180 процентов от нормы, в Свердловской тоже готовятся к новой волне.

Всем службам дали команду работать круглосуточно: ГТС, водопропускные трубы, дамбы — все под контролем.

Ранее в минэкологии региона сообщали, что, по данным Нижне-Обского бассейнового водного управления, уровень воды увеличился в Кыштымском, Долгобродском, Аргазинском, Шершневском, Верхнеуфалейском, Нижнеуфалейском и Зюраткульском водохранилищах, Миасском городском и Поликарповском прудах. На Шершневском водохранилище сброс составляет 50 кубометров в секунду, на Аргазинском – 35 кубометров в секунду, что не превышает нормативных значений.

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