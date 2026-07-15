Звук должен быть глухим, а хвостик — сухим: как выбрать вкусный арбуз и не оказаться в больнице

Покупать четвертинки или половинки арбуза не рекомендуется — вы не знаете, каким ножом его резали Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Лето в самом разгаре. Прилавки магазинов и рынков уже завалены полосатыми плодами. Правда, пока это ранние арбузы — основной урожай астраханских, краснодарских и крымских ягод подоспеет только к августу. Специалисты советуют дождаться сезона и выбирать локальную продукцию, выращенную как можно ближе к месту продажи. Но что делать, если ждать нет сил и летнего вкуса хочется прямо сейчас?

Ранняя ягода требует особой бдительности. Если вы все-таки решились на июльскую покупку, смотреть нужно не только на корку, но и на прилавок в целом.

Правило номер один: никаких стихийных развалов. Торговая точка должна быть санкционированной. В нормальном месте арбузы не свалены кучей на земле — они лежат на поддонах или стеллажах, обязательно под навесом или тентом.

Продавец обязан по первому требованию предъявить документы на продукцию. Вот что вы вправе спросить:

— декларацию или сертификат соответствия;

— удостоверение о качестве;

— товарно-транспортную накладную;

— ветеринарную справку.

Разрезанные арбузы брать точно не стоит. Даже если половинка выглядит идеально. Как пишет ugra-tv.ru со ссылкой на Роспотребнадзор, невозможно определить, насколько чистым был нож, не занесли ли на мякоть бактерии. Итог может быть печальным: от испорченного вечера до инфекционного отделения.

Универсального метода найти идеальный арбуз не существует. Но можно снизить риски, ориентируясь на простые приметы, которыми делятся опытные продавцы. У спелого плода звук при простукивании должен быть глухим, а хвостик — обязательно сухим. Это сигнал: ягода готова к употреблению, она набрала сладость и поспела на бахче, а не дозревала в ящике.

Но внешний вид и звук не расскажут о химии. Проверить арбуз на избыток нитратов в домашних условиях невозможно. Никакие народные методы — от опускания мякоти в воду до разглядывания прожилок — не дадут достоверного ответа. Они могут лишь насторожить, но не гарантируют безопасности.

Точно определить содержание вредных веществ можно только лабораторно. Химик-эксперт Зульфия Ионенко объясняет процедуру: арбуз моют, высушивают и разрезают вдоль оси на сегменты шириной 6–8 сантиметров. С противоположных сторон отбирают по два сегмента и анализируют потенциометрическим методом на приборе «Эксперт».

Вкусный и безопасный арбуз — не рекордсмен по размеру, не самый звонкий и не глянцевый красавец. Это целый, чистый плод без трещин, купленный в правильном месте с полным пакетом документов у продавца.

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