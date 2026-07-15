Чугунный горшок и каски со дна Миасса пополнили музейный фонд

Фото: Елизавета Бутакова

Чугунный горшок, пожарный шлем и немецкую каску обнаружили на дне реки Миасс в Челябинске во время плановой очистки русла в районе Заячьего острова. Предметы заметили рабочие, когда экскаватором поднимали со дна крупный мусор перед откачкой ила, рассказали в минэкологии региона.

Находки передали в Государственный исторический музей Южного Урала, где их отреставрируют и включат в экспозиции. Чугунный горшок, как предполагают музейщики, займет место в детском музее с воссозданным бытом прошлых поколений, а каски могут появиться на тематических выставках.

Как пояснил первый заместитель министра экологии Челябинской области Сергей Лавров, работу по очистке Миасса ведут уже третий год. За это время со дна подняли почти 2,5 миллиона кубометров донных отложений.

— Символично, что музей находится прямо на берегу Миасса. Надеемся, впереди нас ждут новые находки, — прокомментировал Лавров.

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