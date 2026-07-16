Челябинка отсудила у гипермаркета компенсацию за ожидание в очереди

Компенсация морального вреда составила 50 тыс. рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске женщину с инвалидностью не пропустили на кассе вне очереди. Она обиделась, обратилась в суд и получила компенсацию.

У горожанки инвалидность второй группы. В декабре 2025 года женщина посещала гипермаркет «Лента» на улице Братьев Кашириных. На кассе она попросила сотрудника обслужить ее вне очереди из-за особенностей здоровья, но получила отказ.

Как рассказали в пресс-службе Калининского райсуда, женщине теперь выплатят компенсацию, хотя и в меньшем размере, чем она просила. «Ленту» обязали отдать горожанке 50 тыс. рублей. Вдобавок придется выплатить 25 тыс. рублей в качестве штрафа за нарушение.

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