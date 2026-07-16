В Челябинске изменились даты проведения книжного фестиваля «РыжийФест»

Фото: «РыжийФест»

В Челябинске изменили площадку и даты проведения книжного фестиваля «РыжийФест».

В этом году фестиваль состоится в концертном зале «Таганай» на улице Труда.

— Фестиваль традиционно продлится три дня — 17, 18 и 19 сентября, а Южно-Уральская книжная ярмарка целых четыре — 20 сентября включительно, — сообщили организаторы.

Как и в предыдущие годы, на «РыжемФесте» состоятся встречи с писателями, презентации издательств. Главной темой всех мероприятий будет «Литературный код регионов». Челябинцы смогут познакомиться с книгами разных народов России.

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