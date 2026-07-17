Финал ЧМ-2026 по футболу покажут на большом экране в Челябинске

19 июля в кинотеатре «Синема Парк» (ТРК «Горки») состоится прямая трансляция финального матча чемпионата мира по футболу FIFA 2026 (0+). Действующий обладатель трофея — сборная Аргентины, победившая в Катаре в 2022 году.

Полуфиналы пройдут 14 и 15 июля: Франция встретится с Испанией, Англия — с Аргентиной. Победители этих пар разыграют главный футбольный трофей планеты 19 июля.

Трансляция пройдет на большом экране в одном из залов кинотеатра. Начало — по расписанию матча, которое станет известно после полуфиналов. Для зрителей будет работать кино-бар.

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