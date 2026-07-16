В Челябинской области появится отряд защиты от беспилотников

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В правительстве Челябинской области объявили о создании в регионе отряда «БАРС» для защиты критически важных объектов от атак БПЛА.
— С июня 2026 года первая смена территориального отряда «БАРС» после подготовки уже приступила к защите объектов региона. Сейчас резервисты выполняют задачи по прикрытию предприятий и других объектов от угроз с воздуха, — заявили в областной администрации.
Набирать в отряд будут находящихся в запасе россиян. Все они обязаны будут подписать контракт с Минобороны о пребывании в резерве. Предварительно потребуется пройти аттестацию.
Резервистам обещают выплачивать по 12% от оклада по воинской должности и званию ежемесячно. За каждым должны сохранить рабочее место и среднюю зарплату, но обязательно будет явиться на сборы. В этом случае уже выдадут полный оклад – от 21,5 тыс. рублей для рядовых до 57 тыс. рублей для офицеров.
Участников сборов сперва на две недели отправят на полигон – проходить огневую, инженерную и медицинскую подготовку. Обучение будут проводить инструкторы с боевым опытом.
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