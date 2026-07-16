Поезд «Челябинск – Санкт-Петербург» задержался в пути из-за ЧП в Пермском крае

Фото: Центральное МСУТ СК

Поезд №149 «Челябинск – Санкт-Петербург» 16 июля задерживается в пути из-за железнодорожной аварии в Пермском крае.

Как сообщили в РЖД, состав поедет по измененному маршруту через станции Кузино и Лысьва.

— Пассажиры поездов, следующих с задержкой более четырех часов, будут обеспечены питанием, — пообещали железнодорожники.

В Пермском крае минувшей ночью пять вагонов товарного поезда сошли с рельсов. Причиной аварии, по предварительным данным, стал размыв грунта под рельсами после дождей. В аварии никто не пострадал, но движение поездов на участке временно невозможно. Помимо рельсов нужно восстановить один из электростолбов.

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