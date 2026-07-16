В сумке пассажира в челябинском аэропорту нашли наличные на 3,3 млн рублей

Закон требует декларировать наличные при выезде за рубеж, если их сумма превышает 10 тыс. долларов. Фото: Челябинская таможня

В челябинском аэропорту остановили пассажира, который хотел лететь за границу с крупной суммой наличных.

34-летний россиянин купил билет на авиарейс до Таджикистана. Но во время проверки перед полетом таможенники нашли в сумке мужчины 50 тыс. долларов США, 300 тыс. рублей и еще 390 сомони (это денежные единицы Таджикистана). В пересчете на рубли получилось около 3,3 млн. Эти деньги авиапассажир не задекларировал.

Мужчина объяснил, что вез пачку банкнот по просьбе родственника. Но это не спасло его от уголовного дела о контрабанде наличных.

Как рассказали в пресс-службе Челябинской таможни, теперь челябинца приговорили к полугоду ограничения свободы. Что-либо привезти в Таджикистан в ближайшее время у него не получится: незадачливому авиапассажиру запретили покидать Россию и даже менять место жительства.

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