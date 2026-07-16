Из-за паводка пришлось эвакуироваться 42 жителям Верхнего Уфалея

За 12 часов в Верхнем Уфалее выпал 51 миллиметр осадков. Фото: прокуратура Челябинской области

В Верхнем Уфалее после выхода из берегов рек Уфалейка и Генералка подтопило 14 приусадебных участков. Эвакуированы 42 человека. Из них шестеро перебрались в пункт временного размещения, остальные нашли приют у друзей и родственников.

Как сообщили в региональном правительстве, губернатор Алексей Текслер отправил в Верхний Уфалей министра общественной безопасности региона Александра Гриба и министра экологии Игоря Гилева.

— В целях недопущения переполнения водохранилищ и снижения нагрузки на гидротехнические сооружения принято решение об увеличении объема сброса воды, — добавили в администрации региона.

Плотину в Верхнем Уфалее стараются укрепить, отсыпая скальным грунтом.

Из Кыштыма в город приехала группа областной Поисково-спасательной службы. Спасатели участвуют в эвакуации. При необходимости к ним готовы присоединиться специалисты учебно-спасательного центра, расположенного в Аргаяшском округе.

Ранее в Верхнем Уфалее ввели режим повышенной готовности.

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