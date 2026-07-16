Новый скейт-парк, марафон, концерт 5sta Family и праздничный салют: как Карабаш отметит День металлурга

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области готовятся к празднованию Дня металлурга – одного из главных профессиональных праздников региона. Исключением не станет и Карабаш. 18 июля здесь пройдут масштабные спортивные и культурные события.

Праздновать День металлурга начнут с самого утра. На старт «Марафон. Карабаш» выйдут около двух тысяч участников. Им предстоит пробежать от 500 до 45 километров. Бегуны увидят, как изменился город, пробегут по красивым маршрутам, насладятся озерами и видами гор. Самые выносливые смогут подняться на вершину Юрмы. Каждому участнику вручат стартовый пакет, уникальную футболку финишера и памятную медаль. На дистанциях будут работать пункты питания. Призеров ждут ценные подарки и денежные премии. Также предусмотрены специальные номинации для самой большой семьи, корпоративной команды, самого юного и самого опытного участника.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Параллельно в центре города откроют скейт-парк «РМК Экстрим». Новый спортивный объект площадью 800 квадратных метров будет доступен как для новичков, так и для профессионалов. В день открытия пройдут показательные выступления, мастер-классы и первые соревнования.

Фото: Андрей Белов

Вечером состоится праздничный концерт с участием местных коллективов. Хедлайнером вечера станет популярная группа 5sta Family. День металлурга завершится красочным фейерверком.

Карабаш — город, неразрывно связанный с медью. В прошлом он приобрел печальную известность из-за экологических проблем. Однако после модернизации производства и внедрения экологических программ здесь появились современные общественные пространства, улучшилась инфраструктура и возродились природные территории.

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