Хотел «решить вопрос» за 14 млн, но получил срок: за взятки банковским служащим бизнесмен отправился на 8 лет в колонию и выплатит 40 млн рублей

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В Челябинске вынесли приговор директору проекта «Увильды Парк» Алексею Вахатову. Он признан виновным в даче взятки сотруднику Сбербанка и приговорен к 8 годам строгого режима и штрафу в 40 млн рублей.

По данным следствия, с декабря 2023 года по апрель 2024 года он передал сотруднику банка 14 млн рублей. За это он рассчитывал ускорить одобрение кредита на строительство гостиничного комплекса на озере Увильды, снизить расходы по займу и скрыть информацию о своей прошлой судимости за мошенничество. Банк должен был открыть невозобновляемую кредитную линию более чем на 1 млрд рублей.

Схему вскрыли сотрудники УФСБ Челябинской области, после чего дело возбудил и расследовал региональный отдел Следственного комитета.

16 июля 2026 года Центральный районный суд Челябинска признал Алексея Вахатова виновным в даче взятки в особо крупном размере. Он проведет 8 лет в колонии строгого режима и должен будет заплатить штраф в размере 40 миллионов рублей. Также суд оставил в силе арест на имущество: автомобиль, лодку и часы.

К слову, бывшему сотруднику банка – начальнику отдела по работе с корпоративными клиентами приговор был оглашен 23 июня. Он был осужден на 5 лет колонии строгого режима. Он также должен выплатить штраф в размере 28 млн рублей.

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