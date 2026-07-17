Теперь вертикальные: на челябинских улицах снова появятся кашпо с цветами

Фото: Анна Кобякова, администрация Челябинска

Улицы Челябинска снова накали украшать цветочными кашпо.

Емкости с петуниями развесили на дорожных ограждениях еще в начале лета. Но цветы сильно пострадали от жестокой жары и мощных ливней. Вдобавок вандалы взялись уничтожать ни в чем не повинные петунии.

— Некоторые граждане абсолютно варварски относились к растениям, вырывали их, портили, иногда в кашпо скидывали мусор», — рассказал замначальника челябинского управления экологии Денис Вардумян.

В итоге кашпо решили снять, чтобы высадить цветы заново, снабдив их защитными препаратами и удобрениями. Теперь это будут не только петунии, но и бархатцы, вербейники и колеусы.

Как уточнили в мэрии, всего вдоль дорог разместят 500 контейнеров. Часть кашпо заменили новыми, повышенной прочности. А еще на улицах впервые появятся вертикальные композиции из 2 тыс. петуний.

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