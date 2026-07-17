В Ленинском районе Челябинска изменилась конечная остановка трамвая-челнока

Схема: ОГКУ «Организатор перевозок»

В Ленинском районе Челябинска продолжается ремонт трамвайных путей. Рабочие начинают чинить рельсы на повороте с улицы Дзержинского на улицу Машиностроителей. Из-за этого изменилась конечная остановка трамвая-челнока.

Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок», с 17 июля трамвай начинает курсировать по маршруту «Чистопольская — ЧТПЗ». К остановкам он будет подъезжать с прежней частотой.

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