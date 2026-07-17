Готов был заплатить, чтобы не работать: жителя Челябинской области оштрафовали за притворные болезни

У мнимого больного конфисковали телефон, мужчине придется выплатить штраф Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Чебаркуле мужчине настолько не хотелось идти на работу, что он готов был заплатить деньги, лишь бы этого не делать.

39-летний горожанин регулярно передавал взятки врачу-терапевту горбольницы, чтобы оформлять больничные. В общей сложности он заплатил за фиктивные листки нетрудоспособности 57 тыс. рублей.

Когда обман раскрылся, мужчина стал фигурантом уголовного дела о даче взятки. Суд признал чебаркульца виновным и обязал выплатить 600 тыс. рублей в качестве штрафа.

— Мобильный телефон, использовавшийся при совершении преступления, конфискован в доход государства, — уточнили в прокуратуре Челябинской области.

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