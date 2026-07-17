Ветераны получили помощь первыми: пострадавшим от подтопления в Верхнем Уфалее оказана поддержка

Работа депутатского корпуса продолжится до полного устранения последствий подтопления. Фото: пресс-служба «Единой России»

На севере Челябинской области продолжается работа по устранению последствий паводка, вызванного аномальными осадками. В Верхнем Уфалее произошел резкий подъем уровня водохранилищ, зафиксированы подтопления в частном секторе. Введен режим повышенной готовности, эвакуированы свыше 40 человек, развернуты два пункта временного размещения.

В работе оперативного штаба принимает участие представитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Иван Власенко. Он заявил, что партийный десант приступит к адресной работе, фиксируя каждую просьбу, и займется с органами власти совместным поиском решений по поддержке пострадавших от стихии. «Партия держит руку на пульсе, помощь придет быстро и по адресу», - заявил Иван Власенко.

В данный момент верхнеуфалейцам предлагается помощь в эвакуации, поддержка маломобильных граждан, снабжение продуктами. По указанию регионального исполкома «Единой России» организован подвоз питьевой воды и помп для откачки из подтопленных зданий. Особое внимание уделено ветеранам боевых действий и участникам СВО — они получили помощь одними из первых.

— Депутаты мониторят территорию для оценки масштабов подтопления, оперативной помощи жителям и возможности внесения корректировки в план совместных действий с представителями экстренных служб, — сообщили в пресс-службе челябинского областного отделения «Единой России».

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