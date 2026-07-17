Влез в окно к девушке и зарезал ее гостя: в Челябинске в колонию отправили агрессивного ревнивца

Суд назначил срок в колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске суд признал виновным в убийстве 22-летнего жителя Уйского района.

Молодой человек совершил преступление, озверев от ревности. Минувшей зимой он попытался вломиться в квартиру девушки, с которой расстался. В гостях у горожанки были еще двое молодых людей, они помешали незваному гостю.

Ревнивец вышел из подъезда. Но тут же раздобыл кухонный нож и снова принялся ломиться в квартиру – на этот раз через окно.

Остававшийся внутри гость снова попытался преградить путь дебоширу. Тот в ответ набросился на него с ножом, бил снова и снова.

Израненного мужчину привезли в больницу, но спасти его жизнь врачам не удалось.

Как рассказали в пресс-службе областной судебной системы, убийцу приговорили к 8 годам в колонии строгого режима и году ограничения свободы, вдобавок обязали выплатить матери убитого 1,5 млн рублей.

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