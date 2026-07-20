В Челябинске состоится премьера фильма «Всё, что мы потеряли» по мировому бестселлеру

Фото: предоставлено КП

29 июля в кинотеатре «Синема Парк» (ТРК «Горки») состоится всероссийская премьера романтической мелодрамы «Всё, что мы потеряли» (16+). Фильм снят по одноименному мировому бестселлеру испанской писательницы Элис Келлен.

В центре сюжета — молодая начинающая художница Лея (Маргарида Корсейру). После гибели родителей в автокатастрофе она теряет волю к жизни, перестает мечтать, рисовать и радоваться. Перед многомесячной командировкой в Берлин ее брат просит своего лучшего друга Акселя (Макси Иглесиас) временно приютить девушку. Постепенно между ними возникает особая связь, способная изменить их жизни раз и навсегда.

Съемки проходили в живописных локациях Испании — в Сан-Себастьяне, Сараусе, Сумайе, а также в Мадриде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.