Движение пока не ограничивают: в Челябинске начинается ремонт Шершневского кольца

Ремонт займет два месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске 18 июля стартуют дорожные работы на Шершневском кольце.

Как сообщили в мэрии, первым делом обустроят проезд между улицами Прибрежной и Лыжных Батальонов. Поскольку рабочие будут заняты территорией за пределами дороги, ограничения для автомобилей пока не вводят.

Чуть позже дорожники займутся строительством разворотного кольца на улице Прибрежной, а затем приступят к расширению улицы Лыжных Батальонов.

Закончить ремонт планируют в середине сентября.

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